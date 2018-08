Amnesty lance une pétition pour la libération du réalisateur ukrainien Oleg Sentsov

(Belga) À la veille du troisième anniversaire de l'incarcération du réalisateur ukrainien Oleg Sentsov, la section belge francophone d'Amnesty International lance une pétition en faveur de sa libération immédiate et sans condition, annonce vendredi l'association de défense des droits de l'Homme dans un communiqué.

"Personne ne devrait être inquiété, encore moins privé de liberté, pour avoir exprimé son opinion. Nous ne tolérons pas qu'Oleg Sentsov se retrouve emprisonné et risque de mourir parce que le gouvernement russe tente de faire taire les voix dissidentes", explique Philippe Hensmans, directeur de la section belge francophone d'Amnesty international. "Il existe aujourd'hui une pression internationale importante, y compris en Belgique, afin qu'Oleg Sentsov soit libéré et notre pétition est destinée à rassembler le maximum de voix qui le soutiennent afin qu'elles soient entendues", poursuit-il. Opposé à l'annexion de la Crimée, le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov a été condamné en 2015 à 20 ans de détention pour "terrorisme" et "trafic d'armes" à l'issue d'un procès qualifié d'"inique" par Amnesty. Selon l'ONG, Oleg Sentsov a été contraint sous la torture de faire des aveux. Pourtant, il n'a jamais cessé de clamer son innocence. Depuis son emprisonnement, son état de santé n'a cessé de se dégrader. "Il a perdu deux dents et a commencé à perdre ses cheveux. En 2017, il a développé des problèmes cardiaques après avoir été exposé à des températures extrêmement froides", rapporte l'ONG. À la mi-mai, le réalisateur ukrainien a par ailleurs entamé une grève de la faim, appelant à la libération de "tous les prisonniers politiques ukrainiens" détenus par la Russie. Depuis lors, il a perdu 15 kilos. Selon ses proches, Oleg Sentsov se dit prêt à mourir en prison pour ses convictions. La pétition en faveur d'Oleg Sentsov est disponible sur le site d'Amnesty International Belgique francophone: amnesty.be/sentsov. (Belga)