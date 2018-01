Un mort et deux blessés lors d'une fusillade à Amsterdam

Une fusillade a éclaté dans le centre-ville d'Amsterdam vendredi soir, faisant un mort et deux blessés selon la police, qui interrogeait de nombreux témoins de la scène et privilégiait à ce stade la piste criminelle.

Une personne est décédée et deux blessés, un homme et une jeune femme, ont été transportés à l'hôpital après que des coups de feu ont éclaté dans la rue Grote Wittenburgerstraat, à l'est du centre-ville d'Amsterdam.

Alors que la police refusait de divulguer l'identité de la victime, les médias néerlandais rapportaient qu'il s'agit d'un jeune homme de 17 ans, tué près d'un parc de jeux pour enfants, devant une maison de quartier, où des enfants suivaient des cours de cuisine et de kickboxing.

Une vague de frayeur s'est rapidement répandue dans les rues de la capitale néerlandaise, très prisée par les touristes. Mais les premiers éléments de l'enquête ont rapidement permis d'écarter la piste d'un attentat de nature terroriste.

"Il ne s'agit clairement pas d'un attentat terroriste. Vraiment pas. Il s'agit d'un incident criminel", a déclaré à l'AFP Leo Dortland, porte-parole de la police d'Amsterdam, qui privilégiait la thèse d'un règlement de comptes.

- Un homme cagoulé -

Une vaste recherche a été lancée pour trouver la trace du ou des auteurs des coups de feu, tirés par une arme automatique, selon des témoins choqués qui ont vu un homme cagoulé prendre la fuite après que sa victime soit tombé à terre, ont rapporté des médias néerlandais.

"De nombreuses rumeurs circulent, il faut faire très attention à ce que les gens disent, et ne pas céder à l'émotion", a tempéré le porte-parole de la police, dont l'unité de recherche a procédé au prélèvement d'empreintes sur la scène de crime et à l'interrogation de très nombreux témoins.

"Il s'agit du troisième incident criminel cette semaine à Amsterdam, donc les gens sont très sensibles au bruit des coups de feu", a poursuivi M. Dortman.

- Des habitants choqués -

Dans les rues d'Amsterdam, des habitants choqués, certains en pleurs, avaient la plus grande peine du monde, selon le quotidien Het Parool, à réaliser ce qui venait de se dérouler sous leurs yeux, alors qu'ils s'apprêtaient à se rendre dans les bars du centre-ville pour fêter l'arrivée du weekend.

"L'unité de recherche a lancé une large enquête pour retrouver le ou les auteurs du crime", a indiqué M. Dortland, ajoutant que les rues du quartier avaient été bouclées, séparant d'un cordon les lieux du crime et les habitants ébahis.

Si plusieurs témoins ont déclaré avoir identifié des coups de feu d'une arme automatique, la police n'a pas souhaité divulguer les conclusions de ses premières constatations, pour des raisons "stratégiques".

"Dès que nous aurons des informations à communiquer sur l'enquête, nous le ferons", a indiqué Leo Dortman.