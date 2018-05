(Belga) La ville d'Amsterdam veut réguler le flux de touristes qui envahit ses rues, notamment par la limitation des possibilités d'hébergement et la hausse des taxes, selon un plan de la nouvelle majorité.

Quelque 18 millions de personnes visitent chaque année la capitale, soit davantage que la population de l'ensemble des Pays-Bas, envahissant les rues pittoresques de la ville et ses canaux. Le tourisme apporte son lot d'incivilités et de détritus, suscitant une lassitude parmi les habitants. Un plan visant à "chercher un nouvel équilibre" a été établi par la nouvelle coalition municipale. "Le tourisme fait partie de la culture internationale d'Amsterdam, que nous devons continuer de chérir", lit-on dans ce plan. Mais "les nuisances, l'affluence et les détritus placent certains quartiers sous une pression extrême", ajoute le document. Amsterdam est avant tout "une ville pour y vivre et pour y travailler", souligne le texte, ajoutant que l'activité touristique ne vient "qu'en seconde position". A partir de 2019, les taxes de séjour vont être relevées et la ville va chercher des moyens de limiter le nombre de chambres d'hôtel. La location d'appartements de court séjour pourrait être interdite dans certains quartiers et le projet d'un nouveau terminal pour de grands navires de croisière devrait être revu. La ville a déjà annoncé en janvier qu'elle limiterait à 30 jours la location de logements par des sites internet comme Airbnb à partir de l'année prochaine. (Belga)