Angela Merkel, des adieux tout en sobriété

Fidèle jusqu'au bout à sa réputation de sobriété, Angela Merkel a mis un terme sans effusion à ses seize années aux commandes de l'Allemagne.

A 14H15 GMT, dans le crépuscule glacial de Berlin, Mme Merkel a quitté pour la dernière fois la chancellerie, désormais occupée par le social-démocrate Olaf Scholz.

Masquée, celle qui conserve après quatre mandats une popularité à faire pâlir nombre de dirigeants politiques s'est engouffrée dans une Audi noire, sous les applaudissements d'employés de la chancellerie et d'une trentaine de badauds.

Olaf Scholz, son ministre des Finances durant la dernière mandature, l'a accompagnée jusqu'à la sortie de l'imposant édifice du pouvoir, un cube blanc de neuf étages aux lignes contemporaines.

Peu avant, Mme Merkel, qui a égalé à neuf jours près le record de longévité de son mentor Helmut Kohl, avait appelé son successeur à "travailler pour le bien du pays".

- La voir "pour la dernière fois" -

"Je voulais voir Mme Merkel pour la dernière fois (...) Elle représente la stabilité pour le monde entier, y compris l'Europe et l'Allemagne", a expliqué à l'AFP devant la chancellerie Enrique Velazco, un admirateur de 30 ans. "Je l'aime bien parce qu'elle est pragmatique. Je suis un peu triste aujourd'hui".

"Je suis ici pour voir notre nouveau chancelier, le féliciter et dire au revoir à Angela Merkel. Je viens d'Afghanistan et il est important d'avoir de bonnes relations entre nos deux pays", abonde Soleman, un Afghan installé depuis plus de dix ans en Allemagne.

"J'ai trouvé que c'était une très bonne chancelière, très équilibrée, qui nous manquera", juge Sabine, "curieuse de voir" si Olaf Scholz pourra combler le vide laissé par l'ancienne dirigeante.

Mme Merkel, 67 ans dont 31 de carrière politique, va désormais aborder une nouvelle tranche de son existence, encore entourée de mystère.

Malgré un bilan en demi-teinte, avec des réussites comme l'accueil de réfugiés en 2015 et des échecs, en particulier sur le climat, la première femme chancelière avait déjà reçu un hommage appuyé du Bundestag mercredi matin alors qu'elle se trouvait en tribune pour assister à l'élection de son successeur.

Les députés, à l'exception des parlementaires d'extrême droite, lui ont réservé une longue standing-ovation. En réponse, Angela Merkel, en veste-pantalon bleu marine, les a salués de la main.

- Supputations -

Après avoir traversé nombre de crises, notamment la pandémie de Covid-19, Angela Merkel n'est pas fâchée de laisser à d'autres les tracas du pouvoir.

"Je comprendrai très vite que tout ça relève à présent de la responsabilité de quelqu'un d'autre. Et je crois que cette situation va beaucoup me plaire", a-t-elle lancé, son éternel sourire en coin, lors d'un voyage à Washington cet été.

Les supputations vont bon train sur ses futures activités. "Est-ce que je veux écrire, est-ce que je veux parler, est-ce que je veux faire des randonnées, est-ce que je veux rester à la maison, est-ce que je veux visiter le monde ?", s'interrogeait-elle récemment lors d'une réunion publique.

Ses conseillers lui ont offert mercredi juste avant son départ un kit de randonnée avec des bâtons de marche et une boîte à pique-nique. Il y a quelques jours, elle a été filmée au rayon baskets d'un magasin de sport, une vidéo devenue virale en Allemagne.

Elle a aussi promis à son groupe parlementaire, lors d'une cérémonie d'adieux mardi, de rester à leur écoute mais elle n'entend pas donner de conseils publiquement, ont indiqué à l'AFP des membres du parti conservateur CDU.

Ironie de l'histoire, Mme Merkel qui a grandi en ex-RDA, disposera, dans le centre de Berlin, de bureaux dans l'ancien ministère de l'Education du régime communiste qui fut dirigé pendant 25 ans par Margot Honecker, épouse du dirigeant communiste Erich Honecker.