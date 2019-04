Angela Merkel félicite Zelensky et l'assure du soutien de l'Allemagne

(Belga) La chancelière allemande Angela Merkel a félicité lundi le comédien Volodymyr Zelensky pour sa victoire à la présidentielle en Ukraine et l'a assuré du soutien continu de l'Allemagne au pays en guerre en espérant que cette élection aiderait à le stabiliser.

"La stabilisation de l'Ukraine et une résolution pacifique du conflit me sont aussi chères que la mise en oeuvre de réformes centrales concernant le système judiciaire, la décentralisation et la lutte contre la corruption", a indiqué la chancelière allemande dans un communiqué. "Le gouvernement fédéral continuera à soutenir activement l'Ukraine dans son droit à la souveraineté et à l'intégrité territoriale dans l'avenir", a-t-elle souligné. Angela Merkel, qui a rencontré le président ukrainien sortant Petro Porochenko ce mois-ci à Berlin, a ajouté qu'elle allait bientôt recevoir M. Zelensky, comédien novice en politique de 41 ans qui a remporté la présidentielle avec une majorité écrasante. Mme Merkel entretenait avec Petro Porochenko des relations étroites, et son pays est un soutien crucial de Kiev face à Moscou depuis l'annexion russe de la Crimée en 2014. L'Allemagne co-parraine avec la France le processus de paix dans l'est de l'Ukraine (actuellement au point mort), où une guerre avec des séparatistes prorusses a fait près de 13.000 morts en cinq ans. Frappée par de lourdes sanctions, la Russie est accusée par Kiev et les Occidentaux de soutenir militairement les rebelles prorusses, ce qu'elle réfute.