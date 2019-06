Angela Merkel prévoit des discussions longues et complexes sur les postes clés

(Belga) La chancelière allemande Angela Merkel s'attend à des discussions complexes dimanche soir lors du sommet extraordinaire sur les nominations aux postes clés de l'UE. "Cela prendra probablement un certain temps", a-t-elle lancé.

"Vu comment se présentent les choses, ce ne seront pas des discussions très faciles, c'est le moins que l'on puisse dire", a-t-elle estimé en arrivant au Conseil européen. Les chefs d'État et de gouvernement de l'UE tenteront, dès 19h00, de s'entendre pour désigner les prochains présidents de la Commission, du Conseil et de la Banque Centrale européenne (BCE), mais aussi le futur haut représentant de l'UE pour les Affaires étrangères. Mme Merkel a souligné que la tâche du président du Conseil européen, Donald Tusk - qui devrait proposer un compromis aux 28 - était particulièrement difficile, tout en affirmant que l'Allemagne se montrerait "constructive" dans la recherche d'une solution. La chancelière a en outre réitéré sa volonté d'éviter un conflit institutionnel entre le Conseil et le Parlement quant à la désignation du président de la Commission. Ce dernier devra en effet bénéficier de l'assentiment de 21 des 28 membres du Conseil européen, mais aussi obtenir par la suite une majorité absolue au Parlement européen. Jusqu'à présent, aucun candidat susceptible d'obtenir ces deux majorités n'a émergé. La dirigeante allemande s'est gardée de mentionner les noms de successeurs potentiels au Luxembourgeois Jean-Claude Juncker, se bornant à constater que les deux principales familles politiques européennes, le PPE, auquel elle appartient, et le S&D soutenaient toujours le système des spitzenkandidaten. Créé en 2014, celui-ci prévoit que les principales familles politiques de l'UE choisissent un candidat pour prendre la tête de la Commission. Le Parlement européen a jusqu'à présent systématiquement refusé de soutenir une personnalité qui ne serait pas issue de ce processus. Avec le retrait évoqué dimanche du candidat du PPE, l'Allemand Manfred Weber, le socialiste néerlandais Frans Timmermans voit augmenter ses chances d'obtenir le poste. (Belga)