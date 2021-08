Angela Merkel recevra une pension mensuelle de 15.000 euros

(Belga) La chancelière allemande Angela Merkel recevra une pension mensuelle estimée à 15.000 euros après sa sortie de fonction, selon des calculs de l'association allemande des contribuables (German Taxpayers' Association), publiés vendredi.

Âgée de 67 ans, Angela Merkel mettra un terme à sa carrière après les élections de septembre. Les calculs ont été établis sur la base de ses nombreuses années au parlement allemand, ses mandats ministériels et sa fonction de chancelière. Tout comme chaque chancelier et président sortant, Mme Merkel se verra également attribuer un bureau. Elle disposera aussi d'un budget pour engager des assistants administratifs, un dactylo et un chauffeur. (Belga)