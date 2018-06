Angela Merkel souhaite organiser fin juin une réunion européenne spéciale sur la migration

(Belga) La chancelière allemande Angela Merkel prévoit d'organiser à la dernière minute une réunion avec plusieurs autres Etats membres de l'UE qui font face à la même crise de l'immigration au niveau régional, selon l'édition dominicale du magazine Bild.

Le souhait de la chancelière allemande survient dans un contexte de récente tension avec son ministre de l'Intérieur Horst Seehofer qui a pour projet de durcir la position allemande sur la migration et de renforcer les contrôles aux frontières. La réunion pourrait avoir lieu en préliminaire au sommet européen prévu les 28 et 29 juin. Mme Merkel compte discuter de solutions à la crise avec des pays comme la Grèce, l'Italie et l'Autriche, informe Bild sur base de sources de plusieurs pays de l'Union. Une source gouvernementale italienne souligne toutefois que rien n'a encore été décidé. Il n'est pas encore connu si l'Espagne ou d'autres pays des Balkans se joindront à cette réunion de dernière minute. La chancelière allemande est pour le moment d'avis qu'il faut dégager une solution à l'immigration illégale au niveau européen, lors du prochain sommet à Bruxelles et a appelé à la patience. M. Seehofer a menacé de contourner la chrétienne-démocrate afin de faire avancer son projet de déporter des migrants illégaux hors des frontières allemandes. (Belga)