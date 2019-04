Angleterre: Pogba dans l'équipe de l'année de Premier League, selon les joueurs

Le milieu de terrain français de Manchester United, Paul Pogba, lors de la défaite des Red Devils contre Manchester City, à Old Trafford, le 24 avril 2019Oli SCARFF

Le milieu vedette de Manchester United, Paul Pogba, est le seul joueur à ne pas évoluer à Manchester City ou Liverpool à intégrer l'équipe de l'année du syndicat des joueurs professionnels anglais PFA, dévoilée jeudi.

L'inclusion du champion du monde a créé la surprise, après la saison en demi-teinte du joueur et le parcours poussif de Manchester United, actuellement sixième de Premier League et sévèrement battu à domicile dans le derby contre City mercredi soir (2-0).

Les actuels leaders du championnat se taillent la part du lion avec six des onze joueurs: le gardien Ederson, le défenseur central Aymeric Laporte, les milieux de terrain Bernardo Silva, Fernandinho et les attaquants Sergio Agüero et Raheem Sterling.

Les quatre places restantes sont occupées par les joueurs de Liverpool, les latéraux Andrew Robertson et Trent-Alexander Arnold, le défenseur central Virgil van Dijk et l'attaquant Sadio Mané.

Parmi les grands absents, la star égyptienne de Liverpool Mohamed Salah, qui a marqué 19 buts en Premier League cette saison, et les attaquants de Tottenham, Harry Kane et Son Heung-min, ou encore le meneur de jeu de Chelsea, Eden Hazard.

L'équipe-type de l'année de la PFA est nommée à l'issue d'un vote des joueurs.

Composition de l'équipe de l'année selon la PFA:

Ederson (BRA/Manchester City) - Trent Alexander-Arnold (ENG/Liverpool), Virgil van Dijk (NED/Liverpool), Aymeric Laporte (FRA/Manchester City), Andrew Robertson (SCO/Liverpool)- Bernardo Silva (POR/Manchester City), Fernandinho (BRA/Manchester City), Paul Pogba (FRA/Manchester United) - Raheem Serling (ENG/Manchester City), Sergio Agüero (ARG/Manchester City), Sadio Mané(SEN/Liverpool)