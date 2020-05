Angleterre: Pogba reste motivé malgré le confinement

Le milieu français de Manchester United Paul Pogba, absent depuis fin décembre sur blessure, a assuré dimanche que le confinement, imposé par les autorités britannique pour lutter contre le nouveau coronavirus, n'allait pas retarder son retour sur les terrains.

"J'ai une petite salle pour faire des exercices dans ma maison", a expliqué Pogba au site internet de son club.

"Je peux faire certains entraînements, un peu de course, un peu de vélo, je peux aller dehors aussi et travailler avec le ballon. Je fais tout ça pour m'occuper et pour rester en forme", a-t-il expliqué.

Pogba, 27 ans, n'a disputé que huit matches cette saison avec les "Red Devils" et sa dernière apparition sous le célèbre maillot rouge remonte au 26 décembre en raison d'une blessure à une cheville, dont il a été opéré en janvier.

Le champion du monde 2018 devait théoriquement revenir sur les terrains en mars, mais le Championnat d'Angleterre a été stoppé mi-mars pour une durée indéterminée en raison de la pandémie de Covid-19.

Les clubs de Premier League espèrent finir la saison 2019-20 et attendent entre autres le feu vert des autorités britanniques.

"Nous devons rester motivés, nous n'avons pas le choix, on ne sait pas combien de temps cette période (sans football) va encore durer, mais j'ai encore des objectifs en tête et un jour, cette pandémie prendra fin", a souligné Pogba.

"Quand on pourra revenir sur les terrains, il faudra être prêt (...) En ce qui me concerne, cela fait longtemps que je n'ai pas joué, je veux juste pouvoir retrouver les terrains", a-t-il reconnu.