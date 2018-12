Angleterre: un supporter de Tottenham arrêté pour avoir lancé une peau de banane vers Aubameyang

Un supporter de Tottenham a été arrêté pour avoir lancé une peau de banane en direction de l'attaquant d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, dimanche à l'Emirates Stadium lors du derby du nord de Londres, a rapporté lundi la presse britannique.

Après son ouverture du score sur un penalty, l'attaquant gabonais est allé célébrer son but devant les supporters des "Spurs". C'est à ce moment qu'une peau de banane a été lancée sur la pelouse.

"Un tel comportement est tout à fait inacceptable et le supporter en question se verra imposer une interdiction", a déclaré un porte-parole de Tottenham.

Au total, six arrestations pour atteinte à l'ordre public ont été réalisées lors du derby du nord de Londres, dont deux au moins concernent des supporters d'Arsenal ayant allumé des fumigènes.

Arsenal a remporté dimanche 4 à 2 ce derby houleux, marqué notamment par une échauffourée après l'égalisation d'Eric Dier en première période.

La Fédération anglaise (FA) a ouvert lundi des procédures disciplinaires contre les deux clubs pour le comportement de leurs joueurs durant cette altercation.

Le milieu de Tottenham était allé célébrer son but en faisant signe aux supporters d'Arsenal de se taire. Le geste n'avait pas été apprécié par les remplaçants des "Gunners" Stephan Lichtsteiner, Aaron Ramsey, Alexandre Lacazette et une altercation s'en était suivie avec notamment Moussa Sissoko et Dele Alli.

L'entraîneur de Tottenham Mauricio Pochettino s'était alors précipité vers le début de bagarre pour tenter d'apaiser les esprits.

Les deux clubs ont jusqu'à jeudi 18h00 GMT pour répondre des accusations.