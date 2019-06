Animaux d'élevage: un million de signatures en Europe contre l'élevage en cage

(Belga) Un million de personnes ont signé une initiative citoyenne européenne (ICE) contre l'élevage en cage et pour le bien-être des animaux de ferme afin de "contraindre l'Europe à se prononcer", a affirmé lundi l'ONG de défense des animaux d'élevage Compassion in World Farming (CIWF).

La pétition a été lancée en septembre 2018 par plus de 170 organisations de défense des animaux, de l'environnement et de consommateurs européens. Pour qu'une initiative citoyenne européenne de ce type aboutisse, obligeant la Commission européenne à répondre et déclenchant une audition au Parlement européen, il faut recueillir un million de signatures en un an dans au moins sept pays de l'Union. Les associations se sont fixé pour objectif de "dépasser les 1,2 million de signatures" d'ici à septembre car "de nombreuses signatures seront certainement invalidées lors de la vérification par les autorités compétentes de chaque signature" (doublons, fautes d'orthographe, numéro d'identité mal copié, etc.), a indiqué Claire Hincelin, du CIWF. Les signatures ont été recueillies dans tous les pays de l'UE à l'exception du Royaume-Uni. L'Allemagne et les Pays-Bas sont ceux qui ont recueilli le plus de signatures (respectivement 327.707 et 117.240), suivis par l'Espagne (78.751), l'Italie (66.212) et la France (53.406).