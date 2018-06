Anne Hidalgo à Pedro Sanchez: "tu as sauvé l'honneur de l'Europe"

La maire PS de Paris Anne Hidalgo, qui recevait vendredi le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez à l'Hôtel de Ville, a estimé qu'il avait "sauvé l'honneur de l'Europe" en recevant l'Aquarius, le bateau humanitaire chargé de migrants.

"Il y a ici beaucoup de femmes et d’hommes qui t'admirent", a indiqué la maire de la capitale, "qui admirent ce que tu as fait. Tu as dit +j'accueille l'Aquarius à Valence+. Ici, beaucoup ont applaudi et ont trouvé, comme moi, que tu sauvais l'honneur de l'Europe".

"Ta présence comme président du gouvernement espagnol est aussi une petite lumière pour ceux qui se disent +on peut construire une Europe plus juste+", a ajouté la maire, qui a estimé que l'Europe était "bien sûr une monnaie, bien sûr des règles du jeu économique, mais d'abord une aventure démocratique".

M. Sanchez, qui arrivait de Bruxelles où un accord a été conclu dans la nuit de jeudi à vendredi sur la gestion des migrants, a estimé que "ce qu'a fait le gouvernement socialiste espagnol a un lien avec l'histoire de l'Espagne, faite d'exil".

Les Espagnols fuyant la dictature franquiste à l'étranger "ont réussi à s'intégrer grâce à l'accueil qui leur a été fait", a-t-il souligné.

Les deux élus, qui ont rappelé qu'ils se connaissaient bien, eux et leurs familles, ont ensuite écouté le duo pop Madame Monsieur, chantant "Mercy" qui a représenté la France à l'Eurovision et dont le thème est la naissance de Mercy, un des 36 bébés à avoir vu le jour à bord de l'Aquarius.

La cérémonie avait lieu dans les jardins municipaux de "La Nueve", en mémoire de la brigade espagnole qui a oeuvré pour la libération de Paris il y a 74 ans.