Après des mois de souplesse, les Pays-Bas durcissent le ton et ferment bars et restaurants: comment réagit la population? (vidéo)

Les Pays-Bas seront soumis, dès le soir du 14 octobre, à ce que les autorités appellent un "confinement partiel". Tous les bars et les restaurants doivent fermer et le port du masque sera obligatoire dans les espaces clos pour les plus de 13 ans. Il s'agit d'un vrai changement pour ce pays où les règles étaient plutôt souples, jusqu'ici.

Dès 20h ce mercredi soir, fini les sorties aux Pays-Bas. Tous les cafés et restaurants ferment jusqu’à nouvel ordre. "Mon bar se trouve en Belgique à 15 minutes d’ici et il est ouvert alors qu'ici tout ferme, s'étonne un gérant, interviewé par nos envoyés spéciaux à Maastricht, Michael Menten et Julien Raway. Comment est-ce possible ?". "Ce sont des mensonges tout ça, estime une femme incrédule. Je pense que la plupart ont la grippe, pas le coronavirus". "Moi je me fous de tout ça, dit un passant. Regardez j'ai [un masque] avec moi si nécessaire, mais franchement, je ne l’utilise pas".

Jusqu’à présent, les règles aux Pays-Bas étaient très souples: pas de masque obligatoire, pas de bulle sociale non plus. La règle d’or était le respect de la distance. Pour certains, ce basculement est un peu brutal. "On se disait 'Même s'il y a un confinement comme en Belgique par exemple, on sera de toute façon mieux à Maastricht, confie un étudiant belge. Maintenant, on ne sait plus trop où aller". "Ce n’est que déplacer le problème, considère un client de café. Les jeunes iront consommer leurs boissons chez eux".

Mais la stratégie hollandaise ne fonctionne plus. Aujourd’hui, les Pays-Bas ont le 3ème plus haut taux de nouvelles contaminations d’Europe. Pour le Premier ministre, la seule solution est de durcir les règles. "Le marteau que nous devons utiliser pour clouer le virus doit être suffisamment gros pour y parvenir et c'est un calcul difficile, pas un choix", a exprimé Mark Rutte, Premier ministre hollandais.

Hier, aux Pays-Bas, tout n’était que recommandation. Dès demain, les Néerlandais prennent un nouveau départ, avec pour nouveau mot d’ordre, l’interdiction.