Après le droit de vote, la quête de l'égalité réelle

Cent ans après l'octroi du vote aux femmes au Royaume-Uni en 1918, les revendications d'égalité trouvent une nouvelle résonance dans les dénonciations massives de harcèlement sexuel des derniers mois, explique la professeure de civilisation britannique Myriam Boussahba-Bravard (Université Paris Diderot), spécialisée dans l'histoire des femmes et du genre.

Q. La libération de la parole s'inscrit-elle dans la lignée du combat des femmes pour l'obtention du droit de vote?

R. Dans les deux cas, il s'agit de parler d'égalité. Avec le droit de vote, l'égalité formelle est acquise. (...) Et l'Etat providence (après la Seconde Guerre mondiale) permet de résoudre un certain nombre de problèmes, notamment la question de la pauvreté des ménages ouvriers et les grossesses à répétition des femmes, qui les affaiblissent.

Mais aujourd'hui, bien qu'on ait en France comme en Angleterre une égalité formelle dans les lois, que la discrimination soit interdite et punie, se pose dans nos pays plutôt riches et confortables la question de l'égalité réelle.

Les suffragettes (...) le savaient déjà. Elles étaient déjà confrontées à du harcèlement sexuel, notamment lors des manifestations. Sauf qu'à l'époque, ce n'était pas leur priorité parce que l'égalité formelle n'était pas encore là.

Q. Qu'est-ce qui favorise l'émergence du mouvement de libération de la parole?

R. Je pense que la parole des femmes a toujours été là (...) sauf que peut-être pour la première fois, elle est écoutée (...) par d'autres femmes mais aussi par beaucoup d'hommes.

Il y a un point commun avec le passé, c'est la question du réseau, sauf que là c'est internet. A l'époque, les associations réseautaient entre elles, (...) entraîn(ant) une adhésion très importante. C'était accessible à toutes les femmes et à toutes les classes sociales.

#Balancetonporc (...) a atteint un niveau boule de neige suffisamment important pour que cela ne puisse pas s'arrêter comme ça. Le fait que des célébrités aient été harcelées, c'est libérateur aussi. (...) Même à elles ça leur est arrivé, alors qu'on pourrait penser qu'elles sont protégées par l'argent, la célébrité.

Cela conforte toutes celles qui ont envie de dire quelque chose. (...) Les générations changent aussi, les hommes poussent des poussettes. Ce n'est pas si insignifiant: (...) cela joue sur des comportements au quotidien.

Q. Ce mouvement peut-il changer les choses?

R. Déjà, cela fait du bien aux femmes qui ont été victimes de ces harcèlements. (... ) Ce ne sont pas que des victimes, elles sont aussi des actrices de leur problème: on est discriminé mais on se bat, (...) ce n'est pas moi qui doit avoir honte, c'est celui qui m'a fait ça.

Un mouvement comme #Balancetonporc peut faire réfléchir des hommes qui ont tendance à dire +mais c'est pas grave, c'est bon, qu'est-ce que les féministes ont encore à dire?+. (...) Cela leur montre qu'il y a encore une différence entre l'égalité formelle et l'égalité réelle.

Je pense qu'il y a de plus en plus d'hommes qui se disent qu'ils peuvent être de vrais hommes sans s'acharner sur des femmes. (...)

S'occuper du harcèlement au travail est essentiel. Toutes les lois sont là, mais il reste une grande différence entre l'égalité formelle et l'égalité réelle. Sans parler des niveaux de salaire qui restent encore un énorme problème.

Il y a des normes culturelles qui sont encore très implantées. Les hommes intériorisent les normes que les femmes sont quand même un peu inférieures, et les femmes qu'elles sont moins bien. (...) Pas forcément à la maison mais dans les cours de récréation, etc. Les femmes doivent refuser d'être souvent prises pour des niaises.