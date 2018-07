Après les feux, la météo s'acharne sur la Grèce: Athènes frappée par des inondations

De violentes averses ont provoqué jeudi en milieu de journée des inondations dans les banlieues aisées du nord d'Athènes, à une vingtaine de km de la zone côtière endeuillée lundi par des feux, mais ne semblent pas avoir fait de victimes, ont indiqué les pompiers.



Ils ont reçu 10 appels de conducteurs coincés dans leurs véhicules sur des chaussées transformées en torrents, et qui ont pu être dégagés, et 160 d'habitants aux maisons inondées, a précisé la cellule des pompiers à l'AFP.



Dans l'après-midi, la circulation était "progressivement rétablie", et aucun conducteur n'était plus bloqué, a affirmé le coordinateur des opérations de la protection civile.



Auparavant "des dizaines de voitures ont été bloquées dans certaines rues principales" surtout dans les banlieues de Maroussi et Ekali", a-t-il précisé.



Quelques gouttes sont également tombées dans la région de Mati, la petite localité balnéaire sur la côte orientale de l'Attique ravagée lundi par un incendie qui a fait plus de 80 morts, le plus meurtrier enregistré dans le pays.



L'armée a été mise à contribution pour y dégager les décombres laissés par les incendies et y ouvrir des fossés d'écoulement pour prévenir des inondations, avait indiqué dans la matinée le ministre de la Défense, Panos Kammenos, en tournée sur place.



Avant les feux de lundi, la région d'Athènes avait déjà été endeuillée en novembre dernier par des inondations qui avaient fait 16 morts et six disparus dans la localité de Mandra, à une cinquantaine de km au nord-ouest d'Athènes.