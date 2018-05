Après Nice, Charles et Camilla découvrent Lyon

Le prince Charles et son épouse Camilla assistent mardi à Lyon aux cérémonies du 8-Mai aux côtés du ministre de l'Intérieur Gérard CollombJEFF PACHOUD

Après Nice et avant la Grèce, le prince Charles et son épouse Camilla font une première visite officielle à Lyon mardi, avec cérémonie du 8-Mai, gastronomie, Interpol et Emmaüs au programme.

Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles ont été accueillis en fin de matinée à l'aéroport par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, ancien maire de la ville.

Ils sont arrivés à 12H30, sous les applaudissements du public, sur l'île aux Cygnes dans le parc de la Tête d'Or pour participer à la commémoration du 73e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, en présence notamment du préfet du Rhône Stéphane Bouillon, du maire de Lyon Georges Képénékian et du président de la Métropole David Kimelfeld.

Mais aussi du chœur d'enfants des Petits Chanteurs de Saint-Marc, connu pour sa contribution au film Les Choristes, qui a chanté les hymnes français, britannique et européen, remercié par le prince de Galles en français.

Charles, vêtu d'un costume bleu bardé de médailles, et Camilla, qui portait une robe blanc cassé, ont déposé une gerbe, accompagnés de deux lycéens, avant de se recueillir. A la fin de la cérémonie, le prince est allé serrer des mains dans le public qui avait eu accès au site sur invitation.

"Il fallait que je sois là, j'adore la monarchie, un peu comme Stéphane Bern, c'est ma passion. Monaco, l'Angleterre, j'adore, ça fait rêver", a confié à l'AFP Émilie Sanchez, 37 ans, vêtue d'une robe moutarde et coiffée d'un bibi bleu marine pour l'occasion.

A l'heure du déjeuner, le couple princier s'est rendu aux Halles Paul Bocuse, haut-lieu de la gastronomie lyonnaise, avec au menu les fromages de La Mère Richard, spécialiste de l'affinage du Saint Marcellin; les charcuteries Gast; les vins Chapoutier; la boulangerie Victoire et enfin les chocolats Richart.

Charles et Camilla se sépareront pour la suite de leur visite dans l'après-midi. Le prince se rendra au siège d'Interpol et à l'Institut supérieur d'agriculture de Rhône-Alpes, tandis que la duchesse rencontrera l'association SOS Femmes et l'antenne lyonnaise d'Emmaüs.

Il s'agit de la 33e visite officielle en France du prince Charles, 69 ans, et de la 7e pour Camilla, 70 ans.