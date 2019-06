Après son succès en Italie, MolenGeek s'exporte aux Pays-Bas

(Belga) Après avoir développé un premier projet européen en Italie, l'incubateur de startups et centre de formation aux technologies MolenGeek s'exporte à présent aux Pays-Bas. L'annonce officielle de l'ouverture de 'TechGrounds by MolenGeek' a en effet eu lieu mercredi à Amsterdam, en présence du prince Constantijn d'Orange. L'écosystème y prendra place dans le quartier Nieuw-West, qui fait face aux mêmes défis socio-économiques que Molenbeek.

MolenGeek, qui compte notamment une école de codage, a été fondé en 2015 par cinq jeunes entrepreneurs. Son but est d'enseigner des compétences numériques aux jeunes sans diplôme ou formation en la matière. Le projet ambitionne dans le même temps de booster la cohésion sociale dans et autour de Molenbeek en donnant des opportunités à ce public-cible. Cela alors que la commune bruxelloise avait été pointée du doigt lors des attentats de Paris en novembre 2015 et de Bruxelles et Zaventem le 22 mars 2016. Le projet a connu une première extension européenne l'an dernier, en Italie. Celle-ci s'avère être un succès, selon MolenGeek, et une section de codage y sera d'ailleurs bientôt ouverte. Le concept s'étend à présent à Amsterdam, aux Pays-Bas, dans un quartier faisant face aux mêmes défis socio-économiques que Molenbeek. L'initiative a séduit les partenaires néerlandais TechConnect et FutureNL, avec qui MolenGeek a collaboré près d'un an pour mettre en place cet écosystème innovant. Cela ouvre en outre les portes du marché néerlandais, après l'italien, aux start-ups et entreprises molenbeekoises. Les travaux d'aménagement du site débuteront cet été, pour une ouverture officielle en septembre prochain. (Belga)