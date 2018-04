Après une controverse, une soupe populaire en Allemagne accueille de nouveau des étrangers

(Belga) La soupe populaire de Essen, dans l'ouest de l'Allemagne, va à nouveau servir des denrées alimentaires à des étrangers, a annoncé son dirigeant mardi, mettant fin à une polémique qui avait indigné jusqu'à la chancelière.

"Pour le moment, le rapport proportionnel entre Allemands et étrangers est normal. S'il devait à nouveau y avoir de longues files d'attente, nous devrons nous adapter à nouveau", a déclaré au quotidien Bild son responsable Jörg Sartor. Désormais, et ce quelle que soit leur nationalité, les seniors, familles monoparentales ou avec enfants en bas âge et les personnes gravement handicapées seront prioritaires pour recevoir un repas, a-t-il précisé. La décision de cette soupe populaire de ne plus aider que des Allemands avait été annoncée mi-février. L'établissement s'était justifié en expliquant que l'afflux de réfugiés ces dernières années désavantageait les locaux dans l'accès à l'aide alimentaire. Sur son site internet, la soupe populaire d'Essen avait précisé que les étrangers représentaient désormais les deux tiers de ses visiteurs. Pour cette raison, "nous nous voyons contraints d'accepter actuellement seulement des clients avec un passeport allemand afin de garantir une bonne intégration", y était-il écrit. Son responsable avait aussi évoqué des comportements qu'il juge irrespectueux de jeunes migrants, notamment vis-à-vis des femmes, et des files d'attente non-respectées. Son initiative avait été dénoncée par les quelque 930 autres soupes populaires allemandes, qui avaient refusé d'appliquer la même règle, arguant ne pas vouloir faire un tri entre les personnes dans le besoin. Même la chancelière Angela Merkel avait dénoncé cette décision dans un contexte politique tendu, marqué par la montée de l'extrême droite qui dénonce l'accueil de plus d'un million de réfugiés depuis trois ans, dont beaucoup de musulmans. "On ne devrait pas opérer de telles distinctions, ce n'est pas bien", avait-elle tancé. D'autres voix, en particulier certains journaux, avaient dénoncé la montée de la pauvreté en Allemagne malgré une économie florissante. Des inscriptions "Nazi" avaient été découvertes sur des véhicules et le local de cette soupe populaire de cette grande ville du bassin industriel de la Ruhr qui ne travaille qu'avec des bénévoles. (Belga)