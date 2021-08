Après une soirée dans un club britannique, Millie se retrouve à l'hôpital, incapable de parler ou de marcher: "Que lui ont-ils donné?"

Une jeune femme de 18 ans s'est retrouvée incapable de parler ou de marcher après avoir consommé une boisson alcoolisée dans un club britannique. Une personne aurait sans doute placé de la drogue dans son verre.

Les images dévoilées par SkyNews font froid dans le dos. On y voit une jeune fille de 18 ans incapable de parler ou de marcher après avoir probablement été droguée dans un club, à Essex, en Grande-Bretagne. Millie explique dans la vidéo qu'elle avait confié à ses amis que quelqu'un avait sûrement mis une substance dans son verre. Mais ces derniers lui ont répondu qu'elle avait probablement trop bu et qu'elle ne devait pas paniquer.

Millie Taplin a ensuite été emmenée à l'hôpital après s'être sentie mal. Une personne qu'elle ne connaissait pas lui avait apportée une boisson... et elle pense que celle-ci contenait de la drogue. "Je me suis dit: mais que se passe-t-il ? Je ne me suis jamais sentie comme ça de toute ma vie." Sa maman, inquiète, a souhaité témoigner. "Millie était sur le lit, gelée... Je la regardais et je disais à l'infirmière: oh mon Dieu, que lui arrive-t-il ? Que lui ont-ils donné ? Elle m'a dit qu'ils voyaient beaucoup ça."

La jeune femme explique qu'elle passait une bonne soirée avec ses amis... mais quand elle y repense, elle ne voit plus que sa maman et sa soeur avoir peur à l'hôpital. "Je suis anxieuse à chaque fois qu'elle quitte la maison, confie Claire, maman de Millie. Je me sens mal. Elle aurait pu mourir. Pourquoi faire ça à quelqu'un ? C'est dégoûtant." Si mère et fille ont souhaité témoigner, c'est pour mettre en garde afin que cette terrible mésaventure n'arrive pas à d'autres personnes. La police a débuté une enquête mais aucune arrestation n'a eu lieu pour l'instant.