Archie, fils de Harry et Meghan, sera baptisé samedi dans l'intimité

(ARCHIVES) Photo, prise le 8 mai 2019, du prince Harry et Meghan avec leur fils, Archie, dans le château de WindsorDominic Lipinski

Archie, le fils du prince Harry et de Meghan, sera baptisé samedi lors d'une "petite cérémonie privée", a annoncé mercredi le palais de Buckingham, un choix critiqué au Royaume-Uni.

"Archie Harrison Mountbatten-Windsor sera baptisé lors d'une petite cérémonie privée par l'archevêque de Canterbury dans la chapelle privée du château de Windsor samedi 6 juillet", a annoncé le palais de Buckingham dans un communiqué.

Le duc et la duchesse de Sussex, parents du petit Archie né le 6 mai, "partageront des images prises le jour même par le photographe Chris Allerton". Ce photographe spécialisé dans la mode et les portraits avait déjà immortalisé le couple lors de son mariage et avec leur bébé.

Le nom des parrains et marraines de l'enfant restera confidentiel "conformément à leurs souhaits", précise le palais.

Ce choix, sur lequel spéculaient les médias britanniques ces derniers jours, a été critiqué par certains commentateurs comme la chroniqueuse royale Penny Junor qui a estimé que le couple faisait une "erreur" après la rénovation de leur cottage situé sur les terres du château de Windsor qui a coûté aux contribuables britanniques 2,4 millions de livres (2,7 millions d'euros).

"Ou ils décident de garder leur vie totalement privée, de financer eux-mêmes leur maison et de se mettre à l'abri des regards, ou bien ils jouent le jeu", a déclaré au Sunday Times Mme Junor, auteure d'une biographie du prince Harry.

"Voir Archie et ses parrains qui arrivent au baptême, ça intéresse les gens", a-t-elle expliqué. "Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ils paient près de 3 millions de livres pour la maison de Harry et Meghan, donc en termes de relations publiques, ce serait une bonne contrepartie de montrer brièvement Archie".