Arménie: le Parlement dissous, vers des législatives en décembre

(Belga) Le Parlement d'Arménie a été dissous jeudi faute d'avoir réussi à désigner un Premier ministre, ouvrant la voie à des élections législatives anticipées en décembre dans cette ex-république soviétique du Caucase secouée par un mouvement populaire au début de l'année.

La dissolution intervient à la suite d'une manoeuvre politique du Premier ministre réformateur Nikol Pachinian, arrivé au pouvoir en mai à l'issue de ces manifestations et qui espère désormais obtenir un Parlement le soutenant. Il avait annoncé sa démission le 16 octobre, tout en restant chef du gouvernement par intérim, afin de pouvoir convoquer des élections législatives anticipées. Selon lui, celles-ci doivent avoir lieu le 9 décembre. Selon la Constitution arménienne, des élections législatives anticipées doivent être organisées entre 30 et 45 jours après la dissolution du Parlement. Après la démission du Premier ministre, le Parlement avait deux semaines pour élire un nouveau Premier ministre. En cas d'échec à deux reprises, ce qui s'est passé, la Constitution stipule que le Parlement doit être dissous et de nouvelles élections deviennent inévitables. Ce pari politique réussi de Nikol Pachinian lui permet de se rapprocher de son objectif: reprendre son poste de Premier ministre, mais cette fois avec le contrôle du Parlement. Nikol Pachinian est arrivé au pouvoir en mai dernier après avoir mené pendant plusieurs semaines des manifestations massives antigouvernementales, mais il ne contrôle pas le Parlement, encore largement acquis au Parti républicain de l'ex-président Serge Sarkissian, raison pour laquelle il souhaite organiser des élections anticipées.