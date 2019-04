Arrestation d'Assange - Plainte des avocats d'Assange contre des Espagnols pour espionnage et chantage

(Belga) Les avocats de Julian Assange ont porté plainte contre un groupe d'Espagnols accusés d'avoir exercé un chantage sur le fondateur de Wikileaks, qui aurait été "espionné" dans l'ambassade d'Equateur à Londres où il était réfugié, selon une source au sein de son équipe d'avocat, qui a requis l'anonymat.

La plainte concerne aussi plusieurs employés de l'ambassade et du ministère équatorien des affaires étrangères "qui pourraient avoir une responsabilité" dans cette affaire, sur laquelle une enquête a été ouverte, a ajouté cette source. WikiLeaks a accusé début avril les autorités équatoriennes d'avoir rassemblé des milliers de photographies et de vidéos de son fondateur Julian Assange prises dans l'ambassade d'Équateur à Londres. Selon Kristinn Hrafnsson, rédacteur en chef du site spécialisé dans la révélation de documents secrets, ces images étaient parvenues à un groupe en Espagne qui a demandé 3 millions de dollars (2,7 millions d'euros) pour ne pas les diffuser. Le fondateur de WikiLeaks est en détention après son arrestation à l'ambassade d'Equateur de Londres où il avait trouvé refuge il y a sept ans afin d'échapper à un mandat d'arrêt britannique pour des accusations de viol et d'agression sexuelle en Suède, qu'il a toujours niés. (Belga)