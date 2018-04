Arrivée à Moscou d'un premier avion de diplomates russes expulsés des Etats-Unis

(Belga) Un premier avion transportant des diplomates russes expulsés des Etats-Unis à la suite de l'affaire Skripal est arrivé dimanche à l'aéroport moscovite de Vnukovo, a constaté un journaliste de l'AFP.

L'avion, un Il-96, transportait 46 diplomates russes et leur famille, selon l'agence étatique TASS. La télévision russe a montré des passagers qui débarquaient de l'avion, attendus par des bus. Un deuxième avion de diplomates expulsés était attendu à Moscou plus tard dans la journée de dimanche. Au total, 171 personnes en comptant les familles des diplomates expulsés devaient quitter les Etats-Unis. L'empoisonnement le 4 mars sur le sol britannique de l'ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia a suscité depuis le 14 mars une vague d'expulsions croisées de la Russie et des pays Occidentaux, concernant au total environ 300 diplomates. Londres impute à la Russie l'empoisonnement à Salisbury (sud-ouest de l'Angleterre) de Sergueï Skripal et de sa fille malgré les démentis de Moscou qui clame son innocence. Les Etats-Unis ont pour leur part annoncé le 26 mars l'expulsion de 48 diplomates russes attachés à l'ambassade de Russie à Washington et de 12 autres travaillant à la mission russe à l'ONU. Ils ont également décrété la fermeture du consulat russe à Seattle (nord-ouest). En représailles, Moscou a annoncé jeudi l'expulsion de 60 diplomates américains et la fermeture du consulat américain à Saint-Pétersbourg. (Belga)