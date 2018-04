Arte: l'Europe, "un terrain de jeu très excitant" pour les séries

"L'Europe est un terrain de jeu très excitant" pour la coproduction de séries TV, estime Olivier Wotling, directeur de l'unité Fiction d'Arte, dévoilant à l'AFP les nouveautés espagnole et italienne de la chaîne franco-allemande.

"L'Europe est culturellement très, très riche et connaît en ce moment une grande effervescence et un véritable renouveau", estime le responsable. "Depuis trois ans, nous nous affirmons davantage sur la coproduction".

Arte coproduit deux ou trois séries étrangères par an, à hauteur de 20 à 25 % du budget total du projet qui tourne autour d'un million d'euros par épisode. "C'est légèrement supérieur aux budgets de séries françaises et cela nous pose en deuxième financeur de la série", fait-il valoir.

La coproduction française la plus chère reste jusque-là "Versailles" (Canal+) à 2,7 millions par épisode, bien en deçà des budgets américains.

"Le budget dédié à la fiction a bénéficié de deux augmentations consécutives, passant en 2017 de 28 à un peu plus de 30 millions d'euros", confie-t-il, "ce qui nous a permis, non pas d'augmenter le volume de production, mais de mieux financer les productions sur lesquelles on s'engage, c'est-à-dire d'augmenter notre apport par épisode."

- "Vers d'autres horizons" -

En terme de coproductions étrangères, Arte est déjà positionnée au nord de l'Europe avec des séries comme la norvégienne "Occupied" ou l'anglaise "Bad Banks" mais commence à se tourner "vers d'autres horizons".

A l'instar de "Il Miracolo", sa première coproduction italienne, qui sera présentée le 4 mai en première mondiale dans le cadre de la compétition internationale du Festival Series Mania dont la neuvième édition se déroulera à Lille du 27 avril au 5 mai.

Co-produite avec notamment par Sky Atlantic, cette série créée par l'écrivain italien Niccolo Ammaniti, pourrait "potentiellement" connaître une deuxième saison.

Avec Guido Caprino ("Les Médicis"), Alba Rohrwacher ("Hungry Hearts") dans les rôles principaux et la participation de Jean-Marc Barr et Monica Bellucci, elle sera diffusée sur Arte cet automne.

Selon le responsable, "le romancier italien est du même calibre que l'auteur danois de +Borgen+ Adam Price" dont la nouvelle série, "Ride upon the storm", très attendue, est aussi programmée cette automne sur Arte. La deuxième saison est actuellement en tournage.

La chaîne co-produit également avec Movistar sa première série espagnole "Hierro" avec Candela Peña ("Tout sur ma mère") dont le tournage débutera en mai sur l'île de Hierro aux Canaries.

- Crise des migrants -

Arte ne demande jamais "de franciser" les séries, précise Olivier Wotling, "les producteurs ont cette assurance rarissime et c'est une de nos forces".

"Nos téléspectateurs aiment découvrir une société, une culture, un imaginaire", assure-t-il, "c'est en tout cas la carte que joue la chaîne".

Le tournage d'une autre série, "Eden", cette fois coproduite avec les chaînes allemandes SWR, ARD, Arte Deutschland notamment, commencera également en mai pour trois mois et demi. Réalisée par Dominik Moll ("Deutschland 83") avec Sylvie Testud, elle se déroulera en Allemagne, en France et en Grèce.

"C'est un portrait très humain de la crise des migrants", précise Olivier Wotling, ajoutant que "le défi du projet" fut la co-écriture des auteurs français et allemand, "tant la vision et la politique en France et en Allemagne sont différentes sur ce dossier".

"Si on essaye de diversifier les pays, nous restons attachés au socle scandinave", assure-t-il en évoquant le développement de "DNA", série créée par Torleif Hoppe ("The Killing"), coproduite avec la chaîne danoise TV2 dont le tournage est prévu en 2019.

Cette enquête policière sur les circuits d'adoption légaux et illégaux, au Danemark, en Pologne et en France, se fonde sur un fait divers réel et un "bug" informatique dans les fichiers ADN de la police danoise.

Elle sera présentée au forum de coproductions de Séries Mania "pour lever des fonds et rencontrer des acheteurs potentiels".