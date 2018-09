Asia Argento, accusée d'agression sexuelle, est exclue du jury de "X Factor"

L'actrice italienne Asia Argento, l'une des principales accusatrices du producteur déchu Harvey Weinstein, elle-même accusée d'avoir agressé sexuellement le jeune acteur Jimmy Bennett, a été exclue mercredi du jury de la version italienne de "X Factor". "D'un commun accord avec Asia Argento, Sky Italia et FremantleMedia Italia ont décidé d'interrompre la collaboration avec l'artiste pour encadrer les concurrents", ont annoncé les producteurs dans un communiqué à la veille du lancement de la 12e saison du télécrochet musical.

Asia Argento apparaîtra dans les premiers épisodes de cette saison, ceux déjà tournés sur la sélection des candidats, mais pour ne pas "détourner l'attention", elle ne participera pas aux émissions d'élimination qui doivent suivre.

En août, le New York Times avait révélé que l'actrice italienne de 42 ans, personnalité sulfureuse et figure de proue du mouvement #MeToo, avait été accusée d'agression sexuelle par Jimmy Bennett. Selon le quotidien américain, un accord portant sur une somme de 380.000 dollars a ainsi été conclu avec ce jeune acteur, qui assure qu'Asia Argento l'a agressé sexuellement dans une chambre d'hôtel en Californie en 2013.

Asia Argento a démenti toute relation sexuelle avec le jeune homme, aujourd'hui âgé de 22 ans, et affirmé lui avoir versé de l'argent dans le seul but de l'aider à un moment où il était en difficulté. Selon plusieurs médias américains, elle a désormais interrompu le versement de la somme convenue et entend contester leur accord devant la justice.

Fille du réalisateur italien Dario Argento, l'actrice n'a pas toujours eu bonne presse en Italie, où son franc-parler est parfois mal accueilli. Elle avait ainsi annoncé l'année dernière son intention de s'éloigner quelque temps de son pays en raison d'un "climat de tension plutôt assez pesant" en Italie, où le mouvement #MeToo est resté relativement discret.