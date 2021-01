Asile et migration - Bosnie: l'UE dénonce les conditions inacceptables pour les migrants

(Belga) La vie de plusieurs centaines de migrants sans abri, coincés en Bosnie-Herzégovine, à la frontière de l'Union européenne (UE), est en danger, a dénoncé samedi le représentant spécial de l'UE en Bosnie. La situation est selon lui "totalement inacceptable".

Depuis qu'un incendie a brulé le 23 décembre leur camp proche de la ville bosnienne de Bihac (nord-ouest), un millier de migrants sont sans abri par un temps très froid et pluvieux. "La vie et les droits fondamentaux de plusieurs centaines de personnes sont sérieusement en danger", a déclaré le représentant spécial de l'UE en Bosnie Johann Sattler, à l'issue d'une réunion avec le ministre bosnien de la sécurité, Selmo Cikotic. Le camp Lipa, du nom de la localité où il se trouvait, ouvert en avril, a été abandonné le 23 décembre par les équipes de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), son gestionnaire, parce que les conditions n'y étaient pas réunies pour abriter ses résidents pendant l'hiver. Il n'a jamais été raccordé au réseau électrique et n'avait pas d'eau courante. Il a été incendié aussitôt après, selon la police, vraisemblablement par des migrants eux-mêmes, pour protester contre le retrait de l'OIM. M. Sattler a rencontré le ministre bosnien ensemble avec les ambassadeurs autrichien, allemand et italien en Bosnie, selon un communiqué de la délégation de l'UE à Sarajevo. La discussion portait sur des "solutions urgentes pour une situation extrêmement préoccupante", selon la même source. La Commission européenne, qui finance le fonctionnement de plusieurs centres d'accueil pour les migrants en Bosnie, et l'OIM réclament la réouverture d'un centre dans la ville de Bihac, mais les autorités municipales et cantonales s'y opposent. Ce centre, installé dans une usine désaffectée, a été fermé début octobre, sous la pression des habitants. Quelque 8.500 migrants, qui veulent parvenir en Europe occidentale, se trouvent actuellement en Bosnie, dont près de 6.000 vivent dans des centres d'accueil, tandis qu'entre 2.500 et 3.000 n'ont pas d'abri, selon l'OIM. (Belga)