Asile et migration - Conte et Macron d'accord pour une répartition européenne des migrants

(Belga) Le président français Emmanuel Macron et le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte se sont dit d'accord mercredi pour un "mécanisme automatique" de répartition des migrants, auxquels tous les pays de l'UE devraient participer "d'une façon ou d'une autre", sous peine de "pénalités financières".

Paris et Rome, qui affichaient leur unité après deux ans de dissensions sur ce sujet brûlant, défendront au sein de l'UE "une position commune pour que tous les pays participent d'une façon ou d'une autre" à l'accueil "ou bien soient pénalisés financièrement", a expliqué M. Macron, venu à Rome pour une brève visite. Le chef de l'Etat français s'exprimait aux côtés de M. Conte, avec qui il venait d'avoir un bref entretien. Tous deux ont aussi réclamé une gestion "plus efficace" du renvoi dans leur pays d'origine des migrants qui n'ont pas droit à l'asile. Le dirigeant italien a souligné que l'Italie ne "laisserait pas les trafiquants décider des entrées sur le territoire", mais aussi jugé qu'il fallait "gérer ce phénomène", quand l'ex-ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, patron de La Ligue (extrême droite), refusait tout débarquement de migrants. Regrettant de son côté "l'injustice" vécue par les Italiens, Emmanuel Macron a répété que l'UE n'avait pas été suffisamment solidaire envers l'Italie. "La France est prête à évoluer sur ce point dans le cadre de la remise à plat des accords de Dublin", qui confient actuellement aux pays d'arrivée la charge du traitement des demandes d'asile, a-t-il dit. "Je ne mésestime pas ce que le peuple italien a vécu", a expliqué M. Macron, mais "la réponse au sujet migratoire n'est pas dans le repli mais dans une solution de coopération européenne efficace". Plusieurs ministres de l'Intérieur de l'UE (dont les ministres français, allemand et italien) doivent se réunir lundi à Malte pour discuter de ce dossier. (Belga)