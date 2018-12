Asile et migration - Des clandestins menacent l'équipage d'un navire au large de l'Angleterre

(Belga) Quatre passagers clandestins armés de barres de fer menaçaient vendredi l'équipage d'un cargo se trouvant dans l'estuaire de la Tamise, demandant à pouvoir rejoindre l'Angleterre, a annoncé un porte-parole du propriétaire du navire, le groupe italien Grimaldi.

"Ils sont armés de barres de fer et menacent l'équipage depuis ce matin pour se rapprocher du rivage", a déclaré le porte-parole, Paul Kyprianou, sur la télévision britannique SkyNews. "Nous attendons toujours une intervention des autorités", a-t-il ajouté. Selon lui, ces passagers clandestins ont réussi à s'échapper vendredi de la cabine où ils avaient été maintenus après leur découverte par l'équipage. "Ils ont commencé à menacer l'équipage, demandant au commandant de naviguer très près des côtes", a-t-il poursuivi. En réaction, "l'équipage s'est enfermé sur le pont du navire. Il est donc en sécurité et personne n'a été blessé". Le porte-parole a précisé que l'équipage était en contact direct avec la police du comté de l'Essex (sud-est de l'Angleterre) et les gardes-côtes britanniques. "Nous continuons à traiter un incident complexe à bord d'un navire", a confirmé la police de l'Essex. "Pour l'heure, nous ne traitons pas cet incident comme une prise d'otage, un acte de piraterie ou un incident lié au terrorisme", a-t-elle ajouté. Le navire battant pavillon italien, qui transporte des conteneurs et des machines, se trouve actuellement au large de la ville portuaire de Margate, selon le site internet spécialisé MarineTraffic. Parti le 10 décembre de Lagos, au Nigeria, il doit se rendre au port de Tilbury, à l'est de Londres. (Belga)