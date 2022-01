Asile et migration - En 2021, l'Allemagne a enregistré le plus grand nombre de demandes d'asile depuis 2017

(Belga) L'Allemagne a enregistré en 2021 le plus grand nombre de demandes d'asile depuis 2017, selon les nouveaux chiffres de l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF) consultés par l'agence de presse allemande DPA et communiqués mercredi.

Quelque 190.800 demandes d'asile ont été déposées dans le pays l'an dernier. Parmi celles-ci, 148.000 provenaient de personnes qui demandaient l'asile pour la première fois en Allemagne. Il s'agit du nombre le plus élevé depuis 2018. Environ 17,5 % de ces premières demandes ont été introduites pour des enfants de moins d'un an nés en Allemagne. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, le plus grand groupe de demandeurs d'asile en Allemagne - plus de 70.000 personnes - est originaire de Syrie, en raison de la guerre civile qui y sévit. Le nombre de personnes originaires d'Afghanistan qui ont demandé l'asile a augmenté à la suite de la reprise du pouvoir par les talibans en août de l'année dernière. Plus de 31.000 Afghans ont demandé l'asile en Allemagne en 2021. En 2020, environ 122 000 demandes d'asile avaient été introduites en Allemagne. Le ministère de l'Intérieur souligne toutefois qu'une comparaison avec les chiffres de 2020 n'est pas très significative en raison des restrictions de voyage imposées dans le monde entier pour endiguer la propagation du coronavirus. En 2017, 222.600 demandes d'asile avaient été enregistrées. (Belga)