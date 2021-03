Asile et migration - Espagne: plus de 100 migrants secourus au large des Canaries

(Belga) Les gardes-côtes espagnols ont annoncé dimanche avoir secouru ce week-end 107 migrants présents à bord d'embarcations au large des côtes des Canaries.

Pour la seule journée de samedi, un bateau transportant 15 hommes a été retrouvé au large de l'île de Tenerife et un deuxième avec 41 autres, tous originaires d'Afrique sub-saharienne, près de la Grande Canarie. Dimanche, ce sont 51 personnes - 49 hommes et deux femmes - supplémentaires qui ont été prises en charge, au large de cette même île, a poursuivi un porte-parole des gardes-côtes. En 2020, 23.023 migrants sont arrivés aux Canaries, soit huit fois plus que les 2.687 enregistrés l'année précédente, selon le ministère espagnol de l'Intérieur. En janvier et février, ils sont au total 2.341 à avoir débarqué dans cet archipel, contre 1.103 sur les deux premiers mois de 2020, d'après la même source. De cent kilomètres au plus court entre l'Afrique du nord-ouest et les Canaries, cet itinéraire dangereux en raison de forts courants est de nouveau emprunté - souvent à bord d'embarcations surpeuplées- par les migrants, des accords européens avec la Turquie, la Libye et le Maroc ayant réduit les flux migratoires en Méditerranée. (Belga)