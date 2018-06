Asile et migration - Frontex interpelle 23 passeurs de migrants

(Belga) Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, a interpellé lors d'une opération menée aux frontières extérieures sud-est et est de l'Union européenne (UE) 23 personnes soupçonnées d'être des passeurs de migrants, affirme samedi l'agence de presse bulgare BTA.

L'opération a été menée entre le 11 et le 22 juin et était coordonnée par le Bulgarie et la Lituanie. Quelque 2.160 migrants en situation irrégulière ont été repérés à cette occasion, ainsi que 580 personnes séjournant illégalement dans l'UE. (Belga)