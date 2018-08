Asile et migration - Le navire d'une ONG espagnole va débarquer 87 migrants à Algeciras

(Belga) Le navire de l'ONG espagnole Proactiva Open Arms se dirige vers le port espagnol d'Algeciras, dans le sud de l'Espagne, pour débarquer 87 migrants sauvés en mer mercredi dans les eaux internationales face à la Libye, a annoncé l'organisation lundi soir.

"Port de destination: Algeciras. Situé à 590 milles nautiques de l'endroit où nous nous trouvons. Ce qui signifie trois jours supplémentaires de traversée à compter d'aujourd'hui (lundi)", a indiqué l'ONG sur son compte Twitter. Le bâtiment, "Open Arms", cherchait un port de débarquement pour ces migrants, pour la plupart des Soudanais de la région du Darfour qui ont passé une cinquantaine d'heures sans eau sur un canot pneumatique. L'Italie leur avait refusé de débarquer. Le pays a interdit l'entrée dans ses ports aux navires des ONG qui sillonnent la Méditerranée à la recherche d'embarcations de migrants. "Les 87 personnes sauvées auront attendu plus d'une semaine avant de parvenir à un port sûr", a déploré Proactiva Open Arms, en relevant que les vivres se faisaient rares à bord du navire. Le gouvernement espagnol du socialiste Pedro Sánchez a autorisé en juin le débarquement à Valence de 630 migrants secourus par l'Aquarius, affrété par les ONG SOS Méditerranée et Médecins sans frontières. L'Italie et Malte avaient refusé au navire l'entrée dans ses ports. (Belga)