Asile et migration - Malte accueille 44 migrants refusés par l'Italie

(Belga) Quarante quatre migrants secourus en mer par un navire marchand vont être conduits à Malte après deux jours d'incertitude suite au refus de l'Italie de les accueillir, ont déclaré mercredi les forces armées maltaises.

Le Just Fitz III, sous pavillon des îles Marshall, a récupéré lundi soir ces 44 migrants à bord d'une embarcation en difficulté durant leur dangereuse traversée depuis la côte d'Afrique du Nord. Le navire marchand qui se dirigeait vers la Tunisie a changé de route pour aider les migrants au sud de l'île de Lampedusa, dans la zone de recherche et de secours gérée par Malte. Selon Malte, les personnes secourues auraient dû être conduites au port sûr le plus proche, à savoir Lampedusa, petite île italienne au sud de la Sicile. Mais le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini, également chef de la Ligue (parti d'extrême droite anti-migrants), s'oppose à l'arrivée de nouveaux migrants dans son pays. "Après le refus de l'Italie de fournir l'abri le plus proche et le soutien logistique au navire et en raison de la détérioration des conditions météo dans la zone", Malte a accepté d'accueillir les migrants, selon l'armée. Un navire de patrouille a pris en charge les migrants et doit les débarquer à Malte mercredi soir. L'agence de l'ONU pour les Réfugiés et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont déploré mercredi que "le discours politique sur les réfugiés et les migrants, particulièrement ceux arrivant par bateau, soit devenu particulièrement toxique". Matteo Salvini soutient un accord signé par le précédent gouvernement italien avec Tripoli en vertu duquel les gardes-côtes libyens interceptent les migrants et les ramènent dans ce pays déchiré par la guerre civile. Dans une interview publiée mercredi, le pape François a comparé ceux qui renvoient les migrants en Libye aux nazis et aux fascistes. "Aujourd'hui nous battons notre coulpe pour ce que les communistes, les nazis et les fascistes ont fait... mais aujourd'hui? Cela ne se produit-il pas aujourd'hui? Bien sûr que si! Et cela est fait avec des gants de soie blanche!" s'est-il indigné. (Belga)