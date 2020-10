Asile et migration - Manche: 16 migrants secourus en mer lors de deux opérations

(Belga) Seize migrants ont été secourus vendredi au cours de deux opérations distinctes alors qu'ils tentaient de traverser la Manche à bord d'embarcations de fortune, a indiqué dans la soirée la préfecture maritime.

Vers 05h45, une première embarcation a été "signalée en difficulté" au large de Les Hemmes de Marck (Pas-de-Calais). Les "six naufragés" ont été récupérés à bord d'un canot de la SNSM de Calais puis déposés au port de Calais vers 07H45, selon un communiqué de la préfecture maritime. Le Samu du Pas-de-Calais a ensuite contacté les autorités maritimes vers 10H30, signalant une nouvelle embarcation au large de Oye-Plage. Secourus par un patrouilleur de la Marine nationale, les dix migrants qui se trouvaient à bord ont été ramenés au port de Calais vers 15H00. "Tous sains et saufs", ils ont été confiés à la police aux frontières. Depuis le 1er janvier, au moins 1.332 migrants ont été secourus par les autorités françaises alors qu'ils tentaient de traverser la Manche à l'aide d'embarcations de fortune ou à la nage, selon un décompte de l'AFP. La Manche constitue "une des zones les plus fréquentées au monde et où les conditions météorologiques sont souvent difficiles (120 jours de vent supérieur ou égal à force 7 en moyenne annuelle par exemple) et donc dangereuse pour la vie humaine", rappelle la préfecture maritime.