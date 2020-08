Asile et migration - Navire de Banksy : tous les passagers ont quitté le bateau

(Belga) Tous les passagers du "Louise Michel", affrété par l'artiste de rue Banksy, et qui avait lancé un appel de détresse, ont quitté samedi le navire, évacués par les garde-côtes italiens pour les plus fragiles, transférés à bord du bateau humanitaire Sea-Watch 4 pour les autres.

Les gardes-côtes italiens, répondant aux messages de détresse lancés en Méditerranée par le Louise Michel, ont évacué prioritairement samedi les 49 personnes les plus vulnérables. "Au vu de la dangerosité de la situation, les gardes-côtes ont envoyé sur place un bateau de patrouille depuis Lampedusa qui a embarqué les 49 personnes jugées les plus fragiles, dont 32 femmes, 13 enfants et 4 hommes", ont-ils indiqué dans un communiqué. Le corps d'un migrant décédé a également été évacué en direction de Lampedusa (petite île au sud de la Sicile). Le Louise Michel, qui a secouru en mer un total de 219 migrants en deux opérations, et qui compte seulement dix membres d'équipage, se trouvait alors dans "une zone de recherche et de secours" de l'Etat de Malte. Mais "en raison de la détérioration attendue des conditions météorologiques maritimes dans la région", Malte a contacté les garde-côtes italiens pour mener à bien l'opération. "Les garde-côtes italiens ont pris 49 des survivants les plus fragiles! C'est super et cela nous laisse avec une majorité toujours en attente", a réagi l'équipage du Louise Michel sur son compte Twitter. - Transferts sur le Sea-Watch 4 - Puis, en soirée, tous les autres passagers ont été transférés sur un bateau humanitaire affrété par l'ONG allemande Sea-Watch et l'organisation Médecins sans frontières (MSF), venu à sa rencontre. Sea-Watch 4, qui avait déjà secouru 201 migrants en Méditerranée, a indiqué sur son compte Twitter avoir pris en charge quelque 150 personnes supplémentaires, et compter désormais environ 350 personnes à son bord. "Une évaluation médicale" des personnes transférées samedi à bord "est en cours" dans la clinique dont dispose le bateau, a indiqué MSF Sea sur Twitter. Elles sont notamment soignées pour "des brûlures de carburant, déshydratation, hypothermie et blessures traumatiques". "Nous demandons un endroit sûr pour tous les survivants", a déclaré l'équipage du Louise Michel en annonçant le transfert de tous ses passagers. Le site Marinetraffic indiquait samedi soir que le Louise Michel et le Sea-Watch 4 se trouvent à l'est de l'île italienne de Lampedusa (au sud de la Sicile). (Belga)