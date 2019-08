Asile et migration - Nouvelle évacuation de migrants de l'Open Arms, pour raisons médicales

(Belga) Trois migrants recueillis en Méditerranée par le bateau humanitaire Open Arms bloqué au large des côtes italiennes ont été évacués d'urgence pour raisons médicales, a annoncé vendredi sur Twitter l'ONG espagnole Proactiva Open Arms.

"Trois personnes et un accompagnateur ont été évacués d'urgence la nuit dernière en raison de complications médicales qui requièrent des soins spécialisés", écrit l'ONG qui attend d'être autorisée par l'Italie à débarquer tous ses passagers sur l'île de Lampedusa. Après cette évacuation nocturne sur Lampedusa, il reste 134 migrants à bord, et l'Italie se refuse toujours a les laisser débarquer, a précisé un porte-parole de l'ONG. C'est la sixième fois que des migrants recueillis par l'Open Arms sont évacués d'urgence. "Toutes les personnes à bord ont besoin de débarquer urgemment, par humanité", insiste Open Arms sur son compte Twitter. Six pays de l'UE se sont dits prêts à accueillir chacun une partie des migrants de l'Open Arms mais le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, se refuse jusqu'à présent à les laisser débarquer. (Belga)