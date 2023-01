Asile et migration - Plus de 217.000 personnes ont demandé l'asile en Allemagne en 2022

(Belga) Au total, 217.774 personnes ont demandé pour la première fois l'asile en Allemagne en 2022, soit près de 47% de plus que l'année précédente. Il s'agit aussi du nombre le plus élevé depuis 2016, selon les statistiques annuelles publiées mercredi par l'Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF).

La plupart des demandes provenaient de Syrie, d'Afghanistan, de Turquie et d'Irak. Le million de réfugiés ukrainiens qui ont été accueillis en Allemagne n'ont pas eu à demander l'asile et ont pu bénéficier d'une protection temporaire immédiate. "Nous avons pris plusieurs mesures pour gérer et réguler plus fortement la migration vers l'Allemagne", a déclaré la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser. En 2016, le nombre de demandes d'asile avait atteint un pic avec 722.370 requêtes. Les années suivantes, le nombre de demandeurs d'asile a diminué.