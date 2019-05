Asile et migration - Plusieurs dizaines de migrants arrivent à Lampedusa

(Belga) Plusieurs dizaines de migrants ont débarqué de deux bateaux sur l'île italienne de Lampedusa, mercredi soir, a indiqué l'agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR).

Le premier groupe est composé de 26 hommes et 20 femmes. Ayant quitté la Libye deux jours plus tôt, il a atteint le port de Lampedusa à bord d'un bateau de bois de 10 mètres de long. Les passagers sont "très fatigués et frigorifiés", selon l'agence de l'ONU. Une deuxième groupe de 20 personnes a atteint le port du sud de l'île mercredi soir après quatre jours en mer, a indiqué l'UNHCR. Le week-end dernier, l'armée de Malte a indiqué que plusieurs navires de réfugiés avaient atteint la Sicile, la Sardeigne et Lampedusa. Le ministère italien de l'Intérieur n'a pas répondu à une demande de confirmation des informations. L'Italie a adopté une ligne dure contre l'arrivée de migrants d'Afrique du Nord sur son territoire, enflamment le débat entre les Etats membres de l'Union européenne sur la question de la responsabilité des secours en mer. Plusieurs confrontations se sont produites au cours des derniers mois entre des ONG qui visent à faire entrer en Europe les migrants secourus, et le gouvernement italien, ce qui a amené des groupes de migrants à rester bloqués en mer pendant des jours, parfois dans des conditions dangereuses. (Belga)