Asile et migration - Un navire humanitaire allemand rebaptisé du nom du petit Aylan

Un navire humanitaire allemand opérant en Méditerranée a été rebaptisé dimanche du nom du petit garçon syrien retrouvé noyé sur une plage de Turquie, Alan Kurdi, devenu le symbole tragique de la crise migratoire qui a frappé l'Europe en 2015.

Abdullah Kurdi, le père d'Alan -- plus connu sous le nom d'Aylan --, et sa soeur Tima Kurdi ont assisté au baptême du bateau à Palma de Majorque, en Espagne, organisé par l'ONG allemande Sea-Eye qui a affrété le navire. Ce dernier s'appelait auparavant "Professor Albrecht Penck". "Nous sommes heureux qu'un navire de sauvetage allemand porte le nom de notre garçon. Mon petit garçon sur la plage ne doit jamais être oublié", a affirmé Abdallah Kurdi dans un communiqué publié par l'ONG allemande. "Notre chagrin pour la perte de ma femme et mes fils est partagé par beaucoup, par des milliers de familles qui ont perdu si tragiquement des fils et des filles de cette manière", a souligné M. Kurdi. Aylan Kurdi était mort noyé avec son frère aîné Galip et sa mère Rehanna lorsque leur embarcation pneumatique avait coulé en pleine mer Égée. Le cadavre du petit réfugié syrien d'origine kurde de trois ans avait été retrouvé échoué sur le rivage d'une plage turque le 2 septembre 2015. Sa photo avait fait le tour du monde et choqué les opinions publiques. Le drame de la famille Kurdi -- originaire de Kobane, dans le nord de la Syrie, et qui voulait rejoindre le Canada -- avait relancé les polémiques sur l'accueil des migrants en Europe.