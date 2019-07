Asile et migrations - Un bateau de sauvetage allemand avec migrants à bord se dirige vers les côtes italiennes

(Belga) Le navire de sauvetage allemand "Alan Kurdi", avec à son bord 65 migrants secourus en mer Méditerranée, se dirige vers l'île de Lampedusa, bravant une nouvelle fois un feu rouge des autorités italiennes. C'est ce que rapporte l'organisation Sea-Eye.

"L'île est le port européen le plus proche. C'est là que les rescapés pourront enfin être amenés dans un endroit sûr, conformément au droit international", a communiqué l'organisation. La semaine dernière, la capitaine allemande Carola Rackete avait été arrêtée après avoir amarré le Sea-Watch à Lampedusa pour débarquer 40 migrants secourus et bloqués à bord pendant plus de deux semaines. Elle a finalement été libérée. Un second différend pourrait dès lors naître entre l'Allemagne et l'Italie dans le dossier de l'accueil des migrants. Le ministre italien de l'Intérieur, le populiste de droite Matteo Salvini, a affirmé plus tôt que l'Allan Kurdi ne pourrait pas rejoindre l'Italie, même si les migrants à bord étaient répartis enctre plusieurs pays européens. Il a exhorté son homologue allemand Horst Seehofer d'endosser la responsabilité du bateau. Selon Sea-Eye, 39 des 65 migrants à bord sont mineurs. Le plus jeune n'aurait que 12 ans. L'un des 48 Somaliens à bord a raconté être parti de son pays il y a trois ans. Il a mis trois mois pour traverser le désert et a perdu un ami à la frontière libyenne, tué par un coup de feu. Le navire se trouve actuellement à 185 kilomètres de Lampedusa. En comptant une vitesse de 13 km/h, il atteindrait Lampedusa 14h plus tard.