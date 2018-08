Athlétisme: l'Espagne a repris le pouvoir sur 20 km marche

Les Espagnols Diego Garcia Carrera (g), 2e du 20 km marche, Maria Perez, victorieuse chez les dames, et Alavaro Martin, vainqueur du 20 km marche, aux Championnats d'Europe à Berlin le 11 août 2018Andrej ISAKOVIC

L'Espagne a retrouvé le sommet de la marche continentale avec Alvaro Martin, chez les hommes, et Maria Perez, sacrés champions d'Europe du 20 km marche à six minutes d'intervalle, samedi dans le centre de Berlin.

Il s'agit du premier doublé dames-messieurs d'une nation dans cette spécialité.

L'emprise est d'autant plus prégnante que Diego Garcia Carrera a pris la médaille d'argent chez les hommes.

La délégation de Madrid est aussi bâtie pour l'avenir. Perez, qui a amélioré le record des championnats en 1 h 26 min 36 sec, retranchant 2 min 14 sec à son ancienne marque personnelle, est âgée de 22 ans. Martin a 24 ans et Garcia Carrera 22.

L'Espagne profite aussi de la suspension depuis novembre 2015 de la Russie, puissance dominante il ya quelques années, pour dopage institutionnalisé.

La Fédération internationale (IAAF) a néanmoins autorisé les Russes, qui ont pu démontrer qu'ils n'étaient pas impliqués dans le système, à concourir sous maillot neutre.

Parmi les rares marcheurs dans ce cas, Vasiliy Mizinov, meilleur chrono d'engagement, a complété le podium. Mizinov a seulement 20 ans.

"Le fait de partir avec les hommes a créé une situation et une ambiance particulières. On se croisait sur le circuit (1 km), ils nous doublaient aussi", a souligné Perez.

"Et quand Alvaro (Martin) et Diego (Garcia Carrera) m'ont doublée et que j'ai vu qu'ils étaient en tête, cela a décuplé mes énergies. Je voulais faire aussi bien", a ajouté la médaillée d'or.

Le départ des dames, prévue à 09h05, avait été retardé en raison d'une fuite de gaz dans une canalisation sur le parcours.

En conséquence, les concurrents des deux sexes se sont élancés ensemble à 10h55. Ce qui a créé quelque confusion dans le trafic de la course à l'occasion des dépassements.

