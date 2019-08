Athlétisme: Lamote la joue sereine

Le temps presse pour Rénelle Lamote, qui n'a toujours pas composté son billet pour les Mondiaux de Doha (27 septembre - 6 octobre), mais la vice-championne d'Europe du 800 m, en lice dimanche au meeting Ligue de diamant de Birmingham, n'est pas vraiment du genre à gamberger.

La Fédération française d'athlétisme (FFA) a déjà dévoilé une liste provisoire de 42 athlètes assurés d'être du voyage au Qatar et Lamote n'y figure pas. La faute à une rentrée tardive due à des pépins physiques (hanche, tendon d'Achille) qui l'a empêchée de réaliser le "niveau de performance requis" par la FFA (2:00.20) ou les minima IAAF (2:00.60) pour être sélectionnée.

En seulement trois sorties cet été, la coureuse de 25 ans n'a pas fait mieux qu'un temps de 2 min 01 sec 21 malgré deux succès aux Championnats de France et à l'Euro par équipes.

Mais pas question de paniquer, même si la date fatidique du 6 septembre, qui clôturera les qualifications pour Doha, approche à grands pas et qu'il ne lui reste plus que deux meetings à disputer (Birmingham puis Paris, le 24 août) pour décrocher le précieux sésame.

"J'attends une course où je pourrais m'exprimer à fond de A à Z, a expliqué la native de Coulommiers. La période est délicate parce que l'essentiel c'est de se qualifier pour Doha mais je pense que si je me qualifie, j'aurais du temps pour m'entraîner jusqu'aux Mondiaux donc je serai meilleure qu'à Berlin (Championnats d'Europe en 2018 où elle avait fini 2e en 2:00.62, ndlr). Là je fais de très bonnes séances, donc à Doha je serai en forme, c'est sûr."

- Marquer son territoire -

Pas de stress non plus du côté de son encadrement, qui est persuadé que la quête pour l'instant inassouvie des minima n'est qu'un léger contre-temps.

"Même si c'est dérangeant de ne pas avoir fait les minima pour l'instant, il n'y a pas une pression incroyable non plus, a déclaré à l'AFP son entraîneur Thierry Coffin. Il faut juste s'en débarrasser. Physiquement, elle les vaut largement. Elle serait tangente au niveau physique, on serait peut-être un peu plus inquiet. Maintenant, on sait qu'il faut les conditions pour les faire et a priori à Birmingham, il devrait y avoir ces conditions. La particularité du 800 m, c'est que ce sont les autres qui vous font faire la performance."

Au-delà du chrono, il y aura aussi à Birmingham la volonté pour la double médaillée d'argent européenne de marquer son territoire et de tenter d'engranger des points sur le plan psychologique face à ses rivales, dans l'optique du grand rendez-vous mondial.

"Elle pourrait faire coup double ce week-end, a espéré Thierry Coffin. Faire les minima et se positionner par rapport aux autres filles en montrant qu'elle est là."

- Nouvelles perspectives sans Semenya -

Une fois son ticket assuré, de nouvelles perspectives pourraient alors s'ouvrir pour Lamote à Doha en l'absence des athlètes hyperandrogènes, comme Caster Semenya, depuis la mise en place du nouveau règlement de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF), qui les oblige à faire baisser leur taux de testostérone pour concourir sur des distances allant du 400 m au mile (1609 m).

"Je me dis que j'ai toutes mes chances de ramener une médaille, a indiqué la Française. A Doha, je n'aurai peur de personne. Je peux penser vraiment à un podium alors qu'avant c'était très compliqué. Sur une ligne de départ avec Semenya, on se disait qu'il y aurait 2 courses dans la course. On ne pouvait pas aller aux mêmes allures que Semenya, c'était impossible. Cela va être totalement différent."

"L'année dernière avant la Diamond League de Paris, j'avais calculé la distance que pouvait me mettre Semenya, si elle faisait 1 min 55 et moi à peine 1 min 59, a-t-elle ajouté. Cela faisait 30 m, un truc de fou. J'avais peur de la différence de niveau entre Semenya et moi. Là, je me dis que je n'aurais plus à faire ce genre de calcul."

Mais avant de songer à la gloire au Qatar, il y a ces satanés minima à aller chercher...