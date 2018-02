Athlétisme: Londres va accueillir la première édition d'une Coupe du monde des Nations

Londres va accueillir la première édition d'une Coupe du monde d'athlétisme, une nouvelle épreuve qui se tiendra les 14 et 15 juillet prochains et opposera huit pays, dont le Royaume-Uni, les Etats-Unis et la France, a annoncé lundi la Fédération britannique d'athlétisme.

Outre ces trois pays, la compétition, qui se déroulera au stade qui a hébergé les Jeux en 2012, opposera également la Pologne, la Chine, l'Allemagne, la Jamaïque et l'Afrique du sud.

Elle comprendra l'ensemble des épreuves de la discipline, y compris le 1.500 m, avec pour chaque pays un unique représentant masculin d'une part, et féminin d'autre part.

La compétition sera dotée d'un prix de 2 millions de dollars (1,6 M EUR), et se déroulera lors de deux sessions nocturnes.

"Ce sera un des évènements les plus excitants et innovants pour notre sport, et nous remercions la Fédération britannique et le maire de Londres de bien vouloir l'accueillir", a déclaré Sebastian Coe, président de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF).

Londres, ville organisatrice des jeux OlympiqueS de 2012, avait déjà accueilli l'an dernier les Championnats du monde d'athlétisme.

Niels de Vos, l'un des patrons de l'athlétisme britannique s'est déclaré auprès de l'AFP confiant dans la capacité de cette nouvelle compétition à attirer l'attention, même si elle coïncide avec la finale de la Coupe du monde de football et celles du tournoi de tennis de Wimbledon.

"Il n'y a pas d'évènements majeurs prévus cette année pour l'athlétisme, et il y a certainement de la place pour une nouvelle compétition mondiale par équipes", a-t-il estimé.

"Le public est friand de médailles nationales. Et voir en 48 heures autant d'épreuves que ce qui est habituellement disputé en 10 jours, c'est du pain béni", a-t-il ajouté.

De Vos s'attend à ce que les grandes stars de chaque pays en compétition répondent présent, attirées par la dotation importante mais aussi la volonté de défendre les chances de leur pays.

"Nous allons organiser une sélection pour choisir quels athlètes vont représenter le Royaume-Uni, mais nous ne savons pas comment les autres nations ont prévu de procéder", a-t-il indiqué. "Ce sera à chaque pays de décider".