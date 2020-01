ATP Cup: Djokovic trop fort pour Nadal, double décisif pour le titre

Le Serbe Novak Djokovic a dominé l'Espagnol Rafael Nadal en deux manches (6-2, 7-6 (7/4)) et permet à la Serbie de revenir à 1-1 avant le double décisif pour le trophée de l'ATP Cup, dimanche à Sydney.

La finale de la première édition de l'ATP Cup se joue donc lors du double, où le Serbe sera associé à Viktor Troicki. Ils affronteront la paire composée de Pablo Carrena-Busta et Feliciano Lopez, Nadal, initialement annoncé, ayant renoncé.

"Mes partenaires ont super bien joué hier (samedi). Mon niveau d'énergie est un peu plus bas que d'habitude parce que j'ai joué un long match hier (en demi-finales), un très long match avant-hier (en quarts), j'ai joué très longtemps aussi à Brisbane (pendant la phase de groupes)", a expliqué le N.1 mondial.

"C'est une décision de l'équipe. Nous croyons en notre équipe, c'est la raison pour laquelle nous avons connu des succès dans le passé (…) On a confiance en Feliciano (Lopez) et Pablo (Carreno)", a-t-il poursuivi.

L'Espagnol a paru émoussé contre Djokovic, qui lui pose décidément beaucoup de difficultés sur surface rapide. Djokovic compte désormais 29 victoires pour 26 défaites face au Majorquin. Il a gagné 10 de leurs 13 dernières confrontations. Sa dernière défaite contre Nadal, sur une autre surface que la terre battue, remonte à la finale de l'US Open 2013.

De bon augure avant l'Open d'Australie (20 janvier-2 février) que le "Djoker", tenant du titre, tentera de remporter pour la huitième fois.

Après la défaite de son compatriote Dusan Lajovic contre Roberto Bautista lors du premier match, le vainqueur de 16 trophées majeurs n'a pas tremblé et a livré un récital dans la première manche. Il n'a eu aucune balle de break à défendre et a gagné plus de 70% des secondes balles de l'Espagnol, grâce à des points gagnants dévastateurs.

- Sang-froid -

"J'ai démarré le match parfaitement, tout a fonctionné. Je suis vraiment satisfait d'avoir tenu mes nerfs à la fin", a réagi Djokovic après le match.

"A chaque fois que je joue contre +Rafa+, nous disputons des points excitants. Il y a eu des échanges incroyables aujourd'hui", a-t-il assuré.

Car le Marjorquin, déjà défait une fois en simple dans cet ATP Cup contre le Belge David Goffin, après 32 succès consécutifs sous les couleurs de l'Espagne, a opposé une bien meilleure résistance dans le second set.

Il s'est même procuré cinq balles de break dans le sixième jeu, où il a mené 40-0. Le Serbe ne s'est pas affolé, parvenant à garder sa mise en jeu.

Il aurait même pu conclure plus tôt, ayant eu deux balles de break alors que le score était de 5-5. Et si Nadal parvenait à les écarter, puis à mener d'un mini-break dans le jeu décisif, le métronome serbe a gardé son calme pour revenir et assurer un final haletant à cet ATP Cup.