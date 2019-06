ATP: Tsonga n'aura "rien à perdre" contre Federer à Halle

Jo-Wilfried Tsonga, de retour sur le circuit après une année 2018 difficile, affronte jeudi Roger Federer en 8e de finale du tournoi ATP de Halle sur herbe, et cherchera surtout à "prendre du plaisir" contre le numéro trois mondial, a-t-il confié à l'AFP.

Q - Vous n'avez plus joué contre Federer depuis 2016, c'est une étape dans votre retour?

R - Bien sûr, c'est toujours quelque chose de spécial, après toutes ces années ça fait plaisir de me retrouver face à lui. C'est clair que ce sont des matches où il n'y a rien à perdre, il y a tout a gagner. Quand on joue contre lui on ressent moins de pression. Je ne peux pas vraiment rougir de perdre contre Roger Federer donc je vais donner tout ce que j'ai. Je vais essayer d'avoir plaisir à jouer mon jeu, et de voir où j'en suis.

Q - Vous n'avez jamais perdu sur gazon contre lui, c'est un bon signe?

R - Pour l'instant c'est vrai que je n'ai jamais perdu, mais parce que nous n'avons joué qu'une fois sur gazon! Si j'avais joué dix fois, on aurait renversé les rôles peut-être. Ma victoire en 2011 (Wimbledon) ne me donne pas de la confiance, parce que c'est une autre époque, c'est autre chose, là aujourd'hui je reviens de loin. J'ai envie évidemment de bien faire.

Q - Vous êtes resté longtemps sans jouer en 2018. Comment s'est passé votre retour?

R - A vrai dire ce n'est ni mieux ni pire que ce que j'avais attendu. Je suis content parce que je suis dans une moyenne, il n'y a rien de catastrophique, j'ai mis beaucoup de temps à revenir, je continue à payer un peu: toute une année sans jouer, c'est comme si j'avais déjà fait une retraite l'année dernière. Mais je suis content de jouer. Physiquement ça va de mieux en mieux chaque semaine.