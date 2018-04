Attaque à Münster - La police allemande perquisitionne des appartements liés à l'assaillant présumé

(Belga) La police allemande a indiqué avoir mené plusieurs perquisitions dimanche, notamment dans plusieurs appartements, en lien avec l'homme présumé être derrière l'attaque perpétrée à Münster samedi après-midi, qui a fait trois morts, dont l'assaillant.

Outre un appartement et un entrepôt à Münster, dans l'ouest de l'Allemagne, la police a également perquisitionné deux propriétés situées dans le Land de Saxe (est). Le conducteur, un Allemand âgé de 48 ans, possédait des appartements dans les villes de Dresde et Pirna, a précisé la police. Dans l'appartement de Münster, les enquêteurs ont trouvé plusieurs bouteilles de gaz ainsi que des bonbonnes contenant du bioéthanol et du pétrole. L'assaillant présumé, qui souffrait de troubles psychologiques, a foncé sur la terrasse d'un café-restaurant dans le centre-ville de Münster samedi après-midi. Deux personnes sont décédées, une femme de 51 ans et un homme de 65 ans. Une vingtaine d'autres ont été blessées, dont une dizaine grièvement, selon la police. Le conducteur s'est suicidé. (Belga)