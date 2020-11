Attaque à Vienne: pourquoi l’Autriche est-elle ciblée?

L’attaque à Vienne intervient alors que la France vient d'être touchée par le terrorisme. L'Autriche, était jusque-là relativement épargnée. Pourquoi est-elle visée à son tour? Le géopolitologue français, Frédéric Anselle, a livré quelques hypothèses, à nos confrères de RTL France.

"Je ne suis pas certain que ce soit l’Autriche en tant que telle qui est attaquée. La cible, ça peut très bien être l’Europe de manière générale, notamment parce qu’elle a manifesté sa solidarité avec la France ces derniers jours, cela peut aussi être l’un des cœurs de la chrétienté etc.", a estimé le spécialiste.

Techniquement ou logistiquement, pourquoi l’Autriche ?

"L’une des hypothèses, c’est que techniquement c’est plus facile ou alors c’était plus facile là (à ces endroits) pour ce commando terroriste. Pourquoi ? parce que peut-être il n’avait pas été repéré par la police autrichienne. Peut-être qu’il a bénéficié d’entrée par telle ou telle frontière, notamment via des migrants. Ne négligeons jamais les aspects techniques et logistiques. Si quelque part et à un moment particulier c’est plus facile qu’en un autre lieu et qu’à un autre moment, eh bien souvent on choisira ce qui est plus facile", a souligné Frédéric Anselle.

