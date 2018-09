Attaque au couteau à Amsterdam: les deux blessés sont américains

Les deux personnes grièvement blessées vendredi dans une attaque au couteau à la gare centrale d'Amsterdam sont des citoyens américains, a annoncé samedi l'ambassadeur des Etats-Unis aux Pays-Bas.



"Les deux victimes sont des citoyens américains et nous sommes en contact avec elles et leurs familles", a déclaré Pete Hoekstra dans un communiqué. L'assaillant présumé est un jeune Afghan et la police néerlandaise a déclaré prendre en compte la possibilité d'un acte terroriste.