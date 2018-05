Attaque au couteau à Paris - Perquisition à Strasbourg et arrestation d'un ami de l'auteur

(Belga) Une dizaine de policiers porteurs de cagoules et lourdement armés ont effectué dimanche à Strasbourg, dans l'est de la France, une perquisition au domicile d'un ami de Khamzat Azimov, l'auteur de l'attaque au couteau qui a fait un mort samedi soir à Paris, après l'avoir arrêté.

Les policiers ont quitté l'immeuble du quartier de L'Esplanade avec un homme menotté, le visage également dissimulé par une cagoule et qui portait un t-shirt noir avec l'inscription Grozny, la capitale de la Tchétchénie, et le dessin d'une kalachnikov dans le dos. Un deuxième homme a également été emmené par les policiers, mais sans être menotté. Une policière a quitté les lieux, avec un sac contenant un ordinateur. Selon une source proche du dossier, l'ami de Khamzat Azimov, né comme lui en 1997, était "l'individu le plus proche" de l'auteur de l'attaque, qui a vécu plusieurs années à Strasbourg. Le jeune homme a été placé en garde à vue dans cette ville et devait être interrogé par des enquêteurs de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) avant son éventuel transfert à Paris. "Aucun élément particulier n'a été découvert pendant la perquisition" mais les éléments recueillis devaient encore être exploités, a-t-on précisé de même source. (Belga)